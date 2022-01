La HAICA épingle Radio 06 sur l’emploi de la langue française

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) a épinglé la chaîne associative « Radio 06 » sur l’emploi de la langue française lors de l’épisode du 29 novembre 2021 de l’émission « Nos enfants sont un trésor ».

- Publicité-

Elle appelle, dans un communiqué publié lundi, à respecter le cahier des charges et les termes de l’accord de licence, en évitant l’utilisation d’un langage hybride et en présentant tous les programmes en une seule langue claire et précise, que ce soit l’arabe classique ou le dialecte tunisien. Elle relève, en outre, un « usage excessif du français » dans l’épisode en question, invitant les animateurs à traduire les termes en langue étrangère employés par leurs invités.