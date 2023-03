La HAICA inflige une amende de 20.000 dinars à la « Wataniya 1 »

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a annoncé, lundi 27 mars 2023, que trois amendes ont été infligées pour violation du silence électorale : 20.000 dinars pour Al Wataniya 1 et la chaîne Zitouna (chacune) et 3.000 dinars pour la radio IFM.



Dans son rapport sur le suivi de la couverture médiatique de la campagne des élections législatives, lors du premier et deuxième tours, la HAICA a ajouté que 22 chaînes ont été concernées par ce suivi : deux chaînes de télévision (une privée et une publique), vingt radios.

