La HAICA publie son rapport sur la couverture médiatique des Législatives

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a souligné que la couverture médiatique des deux tours des dernières élections législatives a été entachée de 13 infractions.

Dans un rapport publié lundi, sur la couverture médiatique des Législaties, la HAICA a affirmé que ces infractions électorales ont fait l’objet de 3 amendes, 4 décisions de mise en demeure et 6 avertissements adressés aux chaînes de télévision et radios concernées.

A ce titre, l’Instance de régulation de l’Audiovisuel a précisé que la Télévision nationale et la chaîne Zitouna ont écopé, chacune, d’une amende de 20 mille dinars pour avoir violé le silence électoral.

Pour le même motif, la radio privée MFM s’est vue infliger une amende de 3 mille dinars.

Deux chaînes de télévision (1 publique et 1 privée) ainsi que 20 stations radio ( 8 publiques, 8 privées et 4 associatives) ont été concernées par le processus de contrôle de la couverture des deux tours des élections législatives.

A noter que ce rapport, qui s’inscrit dans le cadre du rôle de régulation de l’instance, durant les périodes électorales, est publié pour la première fois en application de la décision de la HAICA fixant les règles relatives à la couverture médiatique de la campagne des élections législatives, publiée le 16 noembre 2022.

