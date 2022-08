La hausse des températures  en Méditerranée  annonciatrice de tempêtes à l’automne !

La mer Méditerranée est en surchauffe. En témoignent les températures anormalement élevées de l’eau cet été, qui sont supérieures aux normales de saison

Cette hausse des températures pourrait également aggraver le risque de tempêtes à l’automne. « Les évènements orageux sont provoqués par des éléments dynamiques de circulation atmosphérique », explique le climatologue Jean-Michel Soubeyroux. La canicule marine méditerranéenne permet le maintien de masses d’air chaudes au-dessus de la mer. Or, « plus une masse d’air est chaude, plus elle peut contenir de vapeur d’eau ».

L’air très chaud et très humide rencontre des dépressions avec de l’air froid, qui arrivent notamment d’Espagne au cours de l’automne. Cela favorise l’instabilité climatique, et donc la formation de nuages, de pluies violentes ou encore d’orages.

« Le Giec [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat] affirme que chaque fois qu’on gagne un degré sur le mercure du thermomètre, les précipitations extrêmes augmentent de 7 %, prévient Jean-Michel Soubeyroux. Il est certain qu’avec la hausse des températures et le réchauffement de la planète, les épisodes climatiques extrêmes sont voués à se répéter ».

Toutefois, le scientifique reste prudent : « Si la circulation atmosphérique favorisait l’apparition de mistral, la température de l’eau baisserait assez rapidement ». En clair, beaucoup de choses peuvent encore changer d’ici l’arrivée de l’automne.