Clou de la matinée d’ouverture des “Journées de l’entreprise” (JE) de Sousse, et moment de grande émotion applaudi par une salle comble de responsables politiques et hommes d’affaires, le discours improvisé d’une jeune élève de 14 ans. Invitée par les JE qui se souvient ainsi de la vision des enfants tunisiens de l’avenir que discutent des leaders, l’IACE a invité la toute jeune Aya Ben Saad, à prendre la parole. Sûre d’elle et dans un discours, improvisé mais bien structuré et prononcé d’une manière spontanée , la jeune élève de 14 ans a ardemment plaidé pour le changement de l’enseignement actuellement adopté en Tunisie et qui n’est point adapté au futur marché de l’emploi tel que le connaîtront ceux de sa génération lorsqu’ils y seront. Et d’interpeller les politiciens tunisiens, sous les applaudissements nourris, par un “ayez le courage de quitter vos zones de confort, pour nous donner l’enseignement que nous méritons et que nous voulons”.

Une véritable leçon de cette jeune élève dont le père, menuisier de son état, et qui vient de reprendre ses études pour donner l’exemple à ses filles, qui pousse Samir Majoul, patron des patrons, de la proposer pour le poste de ministre de l’Enseignement du prochain gouvernement. Une réaction loin d’être juste pour l’anecdote, mais dite manifestement du cœur et dans tous les cas accueilli par une standing ovation de la salle.