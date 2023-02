La JICA et le PAM avec la Tunisie pour inculquer l’approche «Kaizen» aux jeunes et aux femmes entrepreneurs libyens

L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, en collaboration avec le ministère tunisien de l’Industrie, des mines et de l’énergie, organisent des formations pour 30 jeunes libyens ainsi que pour des fonctionnaires et le personnel d’ONG libyens sur un concept japonais d’amélioration de la gestion afin de promouvoir la reprise économique en Libye.

L’approche de gestion « Kaizen » soutient une culture d’apprentissage continu, d’intégration et d’innovation. Les deux ateliers de cinq jours, du 27 février au 10 mars, sont cofinancés par la JICA et le PAM et animés par des experts du ministère tunisien de l’industrie, des mines et de l’énergie. Dans le cadre des modules de formation, les participants visiteront des entreprises modèles en Tunisie qui appliquent l’approche Kaizen et en tirent des avantages en terme d’amélioration de la productivité et de la qualité.

«Nous sommes reconnaissants à la JICA Tunisie, au gouvernement tunisien et au gouvernement libyen pour leur soutien pour la dissémination de l’approche Kaizen aux entreprises et aux start-ups dirigées par des jeunes et des femmes libyens », a déclaré le directeur adjoint du PAM en Libye, Yasuyuki Misawa. « Ces formations aideront nos participants – dont certains viennent de villes touchées par des conflits comme Benghazi et Syrte – à devenir une force de changement et de développement dans leur pays. »

La cérémonie d’ouverture de la formation a eu lieu le 27 février 2023 à Tunis en présence du chargé d’affaires de l’ambassade du Japon en Libye Masaki Amadera, du directeur général de l’unité de gestion du programme national de promotion de la qualité et de la productivité (UGPQP) Zouheir Makhloufi, du représentant résident du bureau de la JICA en Tunisie Shuhei Ueno, et du directeur national adjoint du PAM en Libye Yasuyuki Misawa.

« Nous sommes ravis d’offrir aux entrepreneurs libyens cette formation sur l’approche Kaizen. La Tunisie travaille déjà avec de nombreux pays africains sur la diffusion du Kaizen, mais il est important d’avoir de telles activités avec les voisins les plus proches de la Tunisie », a déclaré le directeur général de l’UGPQP, Zouheir Makhloufi.

La philosophie de gestion Kaizen offre une approche systématique d’amélioration qui se traduit par une réduction des coûts, une amélioration de la qualité et de la productivité, et un raccourcissement des délais de livraison. Cette approche s’est avérée efficace dans tous les pays, toutes les cultures et tous les secteurs. En 2006, la Tunisie a été le premier pays d’Afrique où la JICA a introduit l’approche Kaizen.

« Nous espérons pouvoir travailler avec ces jeunes libyens pleins d’avenir pour reconstruire leur pays « , a déclaré le chargé d’affaires S.E. Amadera. « La Tunisie est devenue l’un des leaders africains en matière de Kaizen et nous espérons étendre ce bon exemple à d’autres pays comme la Libye », a déclaré le Représentant Résident du bureau de la JICA en Tunisie, Shuhei UENO.