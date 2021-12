La JICA signe un mémorandum de coopération avec l’ENA de Tunis

Un mémorandum d’entente a été conclu à Tunis, entre l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l’Ecole nationale d’administration (ENA) en vue développer la coopération entre les deux institutions, a-t-on appris samedi, auprès de l’Agence japonaise.

Il s’agit notamment, de mettre en oeuvre le programme JICA pour les études japonaises (JICA Chair) « JICA Program for Japanese Studies », qui vise à développer les connaissances des futurs leaders dans les pays partenaires du Japon, de l’expérience japonaise à travers le traitement « en collaboration avec les prestigieuses universités japonaises » de thèmes relatifs à l’histoire, la politique, l’économie, l’administration publique, l’éducation, et à la coopération internationale.

Le mémorandum a été signé lors d’une conférence tenue vendredi 3 décembre 2021, à l’ENA sur le thème « Le Japon après la Deuxième Guerre Mondiale ».

L’Ambassadeur du Japon Shimizu Shinsuke, dont les propos sont rapportés par l’Agence japonaise a mis l’accent à l’ouverture sur le rôle crucial joué par les hauts fonctionnaires de l’Etat en Tunisie, soulignant l’importance des relations internationales et du secteur privé pour le développement.

Le Représentant résident de la JICA , Shinohara Shunei a de son coté, indiqué que ce programme « offre des informations précieuses sur les clés de la réussite ayant mené le Japon à ce niveau de développement actuel, et qui pourrait servir d’exemple à de nombreux pays partenaires du Japon ».

La deuxième et la troisième conférences, dont les dates n’ont pas été précisées auront pour théme respectivement la « Croissance économique et le management du Japon », et « Le développement de l’Education et la modernisation au Japon ».