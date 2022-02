La juge afro-américaine Ketanji Brown Jackson nommée à la Cour suprême, une première

Le président Joe Biden a nommé vendredi la juge afro-américaine Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême des Etats-Unis, une première historique si la magistrate franchit avec succès l’étape de sa confirmation par le Sénat.

« Il est temps que nous ayons une cour qui reflète tous les talents et la grandeur de notre nation », a déclaré le dirigeant démocrate, en présentant formellement la magistrate lors d’une cérémonie à la Maison Blanche.

La juge de 51 ans, aux « qualifications extraordinaires » selon Biden, a alors pris la parole, sous les yeux d’une autre femme incarnant le rêve américain pour les personnes issues de minorités: la vice-présidente Kamala Harris, de père jamaïcain et de mère indienne.

« J’espère simplement que ma vie, ma carrière, mon amour du pays et de la Constitution, et mon engagement pour l’Etat de droit et les principes sacrés sur lesquels cette nation s’est bâtie, seront sources d’inspiration pour les générations futures d’Américains », a dit Mme Jackson.

Etant donné la forte polarisation politique actuelle en Amérique, la magistrate peut s’attendre à être mise sur le gril quand elle passera son audition devant les élus du Congrès, dont certains ont déjà réagi négativement.

« La juge Jackson était le choix préféré des sombres intérêts financiers de l’extrême gauche », a ainsi critiqué le chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell.