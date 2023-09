Paris sportifs trop élevés en France. La justice française met en examen un Tunisien

Le président de la commission qui désigne les arbitres, au sein de la fédération tunisienne de foot, a été mis en examen par la justice française à Nice. L’information a été rapportée par la chaine BFM Tv. La même source a expliqué que ceci est intervenu, « Suite à des paris sportifs anormalement élevés sur la Côte d’Azur, notamment à Nice et Cagnes-sur-Mer: 33.000 euros misés exclusivement sur la victoire de Ben Guerdane. Et 64.000 euros de gains engrangés par deux parieurs, deux frères qui, depuis, sont mis en examen ». Et BFM Tv d’ajouter que ces paris ont été faits « sur les indications de leur oncle qui occupe des hautes fonctions dans le foot tunisien ».

- Publicité-