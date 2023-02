La justice transitionnelle en Tunisie, thème d’une rencontre à Tunis

Les participants à un congrès international sur la justice transitionnelle tenu jeudi, à Tunis, ont pointé l’absence d’une volonté politique, chez les gouvernements qui se sont succédé depuis la Révolution, pour parachever le processus de la justice transitionnelle en Tunisie.

Ils estiment que l’Etat « était en guerre avec toutes les instances indépendantes concernées par ce processus, dont l’Instance Vérité et Dignité » (IVD).

Dans ce contexte, la présidente de l’IVD, Sihem Bensedrine, a reconnu la lenteur constatée dans le processus de la justice transitionnelle en Tunisie, soulignant, toutefois, son importance pour rétablir l’Etat de droit et préserver la dignité et les droits des Tunisiens.

Par ailleurs, Bensedrine a souligné que la détérioration de la situation des droits de l’homme en Tunisie ainsi que l’effondrement économique que connaît le pays s’explique par le fait de ne pas procéder aux réformes formulées par l’IVD dans son rapport final soumis au mois de mars 2019.

Elle a, dans ce sens, rappelé que les réformes proposées par l’IVD s’intéressent à la construction démocratique en Tunisie qui selon, ses propos, a été détournée.

De son côté, le président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme Bassem Trifi a accusé les gouvernements qui se sont succédé depuis 2011, d’avoir failli à leur mission de parachever le processus de la justice transitionnelle et réhabiliter les victimes de la tyrannie.

La crise politique est encore présente en Tunisie à cause de l’échec de parachever le processus de justice transitionnelle, a-t-il dit.

Présent au congrès, le président du Syndicat national des journalistes tunisiens, Mohamed Yassine Jelassi, a mis en garde contre le retour des pratiques dictatoriales en Tunisie, citant à ce propos les poursuites judiciaires et la torture dans les centre de détention.

La résurgence de ces pratiques prouve que les autorités depuis 2011, ont sciemment fait échouer le processus de la justice transitionnelle, a-t-il soutenu.

Placé sous le thème « L’expérience tunisienne et les expériences comparées », ce congrès sur la justice transitionnelle est un évènement international organisé à l’initiative du mouvement « La Roujouû », Al Bawsala, Avocats Sans Frontières et le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux.

