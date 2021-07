La Lettonie va faire don de plus de 50 000 vaccins AstraZeneca à la Tunisie

La Lettonie a annoncé qu’elle va faire don de vaccins AstraZeneca contre le Covid-19 à la Tunisie, a déclaré le représentant de son Service national de santé (NVD).

Les accords avec la Tunisie ont maintenant été conclus et l’accord de l’Union européenne et du fabricant a été obtenu, a-t-il ajouté précisant que 50 400 vaccins devraient être envoyés la semaine prochaine. D’autres pays, comme la Moldavie, la Géorgie, l’Albanie et le Kenya, ont également été abordés, et il a été décidé d’envoyer les doses au pays qui répondrait le premier à l’offre.

Le coût de la Lettonie par dose de vaccin est d’environ 2 euros. La Lettonie prévoit de faire don d’environ 165 000 vaccins au total, la valeur totale des vaccins dépassant légèrement 330 000 euros.

Le responsable du NVD a déclaré qu’aucune destruction de vaccins n’était prévue en Lettonie, car les risques sont atténués par la surveillance des dates d’expiration, qui incite le gouvernement à décider de les donner à temps. Actuellement, la date de péremption arrive à son terme pour 50 400 doses de vaccins AstraZeneca, qu’il est prévu d’envoyer en Tunisie.

Trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix autres doses de vaccins AstraZeneca sont réservées à la deuxième dose de vaccins des résidents lettons.

« Nous surveillons en permanence la température de stockage et les dates de péremption des vaccins, ainsi que la dynamique de l’utilisation des vaccins. L’approvisionnement en vaccins est adapté de manière flexible à la demande – par exemple, l’approvisionnement d’AstraZeneca est actuellement en attente. Nous avons également demandé la suspension de l’approvisionnement en vaccins « Pfizer » jusqu’à ce que la partie lettone prenne une nouvelle commande, ce qui dépend à son tour de l’intensité de la vaccination dans le pays », a dit le représentant du NVD letton.