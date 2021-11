La liaison aérienne Tunisie-Royaume-Uni reprendra à temps pour les vacances de Pâques

La liaison Nouvelair entre Manchester et Tunis reprendra le 29 mars 2022, à temps pour les vacances de Pâques. Les vols avaient initialement débuté en juillet 2021 mais avaient dû être suspendus peu après en raison des restrictions imposées par le gouvernement britannique.

Nouvelair, le premier transporteur privé tunisien, exploite des vols charters et réguliers depuis 1989, avec des vols charters vers le Royaume-Uni pendant une grande partie de cette période, tout en étant l’un des plus grands transporteurs réguliers entre la France et la Tunisie.

Avec une flotte de 10 Airbus A320, Nouvelair prévoit d’opérer deux vols hebdomadaires au départ de Manchester, les mercredis et dimanches.

Karen Smart, directrice générale de l’aéroport de Manchester, a déclaré : « Le retour de Nouvelair à Manchester est une excellente nouvelle pour les quelque 100 000 passagers de notre zone de chalandise qui se rendent en Tunisie chaque année et augmentera le choix disponible pour ceux qui cherchent un peu de soleil à Pâques. »