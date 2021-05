La Libye a besoin de 500.000 travailleurs tunisiens pour sa reconstruction

Le président du Conseil d’affaires tuniso-libyen, Abdelhafiz Al-Skraafi, a déclaré que le marché libyen a besoin d’environ 500.000 travailleurs tunisiens pour les efforts de reconstruction de la Libye. Il a noté qu’environ 50 000 travailleurs tunisiens sont arrivés en Libye récemment.

Dans des déclarations à la presse reprises par le site Libya Review, il a affirmé que « l’amélioration prévue » du taux de change du dinar libyen et le redressement progressif de la monnaie aideraient les Tunisiens à aller travailler dans le pays voisin. Actuellement, le taux « n’encourage pas » les travailleurs tunisiens à aller travailler en Libye.

Al-Skraafi a indiqué que les estimations préliminaires des contrats de travail en Libye indiquent une augmentation de la part de la Tunisie de 20% après l’augmentation de la demande pour un certain nombre de spécialités médicales et de services et de professions liées à la construction et au pétrole.

Il a souligné que les contrats commerciaux qui seront signés entre les deux pays boosteront la demande libyenne pour les produits industriels tunisiens, et élargiront la capacité des usines à recevoir plus de travailleurs pour répondre à la demande libyenne.