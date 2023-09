La Libye annonce l’expulsion des migrants interceptés à sa frontière avec la Tunisie

Le ministre libyen de l’Intérieur désigné , Emad Trabelsi, a annoncé l’expulsion des immigrants interceptés à la frontière libyenne-tunisienne, après un accord avec la partie tunisienne qui servirait leurs intérêts communs, rapporte The Libya Observer.

Il a ajouté lors d’une conférence de presse au siège de l’Autorité anti-immigration illégale, lors de l’expulsion volontaire d’un certain nombre d’immigrants, qu’ils avaient expulsé 294 Egyptiens et 192 Nigérians, en coopération et coordination avec les autorités de leur pays, faisant également référence à l’expulsion prévue de 332 immigrants de différentes nationalités africaines dans la période à venir.

Trabelsi a appelé la communauté internationale et l’Union européenne à aider la Libye à « réduire ce phénomène qui a épuisé l’État avec la présence d’un grand nombre d’immigrés », soulignant que toutes les agences sécuritaires et militaires font de grands efforts pour le combattre et pour sauver les immigrants de la haute mer et du désert.

Il a indiqué que la Libye « paye une facture énorme en raison de l’immigration illégale en tant que pays de transit et non de destination », ajoutant qu' »un certain nombre d’immigrants souffrent de maladies graves et chroniques, ce qui constitue une menace pour la sécurité et la sûreté des pays ».

Trabelsi a également parlé de l’intention de réduire considérablement le flux d’immigrants par voie maritime vers les pays de l’Union européenne au cours de l’été de cette année, le ministère de l’Intérieur ayant lancé une vaste campagne de sécurité pour arrêter les trafiquants d’êtres humains et les personnes impliquées dans de tels crimes et les déférer à la justice.