La Libye et la Tunisie discutent de l’activation du transit douanier commun

Une réunion s’est tenue jeudi au siège de la Direction générale des douanes tunisiennes entre les responsables des services douaniers de Libye et de Tunisie pour discuter de l’activation du transit douanier conjoint entre les deux pays.

Un communiqué de l’autorité douanière libyenne indique que les deux parties ont discuté des derniers développements dans la mise en œuvre des mesures convenues lors de la récente réunion à Djerba entre le directeur général des douanes libyennes, Suleiman Ali Salem, et son homologue tunisien.

L’accord vise à faciliter le mouvement des passagers à travers les postes-frontières et à assurer la circulation fluide des marchandises et des produits de base entre les deux parties, selon le communiqué, cité par The Libya Observer.

Il convient de noter que la délégation libyenne comprenait le directeur du département général de la lutte contre la contrebande et les drogues, le chef du centre douanier frontalier de Ras Jdir, le directeur du département technique et le directeur du bureau de la coopération internationale de l’autorité.