La Libye va installer un système de surveillance le long de sa frontière avec la Tunisie

Le ministre désigné de l’Intérieur libyen, Imad Trabelsi, a annoncé l’installation de caméras de sécurité le long de la frontière entre la Libye et la Tunisie. Le système de surveillance électronique fonctionnera jour et nuit.

« Pour la première fois, la frontière libyenne avec la Tunisie sera dotée de caméras de surveillance jour et nuit et des forces de sécurité seront déployées le long de la frontière », a-t-il ajouté.

Dans une conférence de presse, il a indiqué que « certains pays et organisations internationales tentent d’installer des migrants en Libye » et que « certains centres d’accueil contrôlés par des groupes armés dans le but de traite d’êtres humains et de les envoyer vers la mer ont été fermés ». « .

Trabelsi s’exprimait lors d’une visite au siège de l’Autorité de Lutte contre l’Immigration Illégale « pour connaître les dernières mesures de rapatriement des immigrants illégaux sur une base volontaire ».

