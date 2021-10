La ligne inchangée de l’Opep+ souffle sur les braises du marché pétrolier

Le marché brûlant du pétrole attendait un geste, mais sourds aux appels, les pays membres de l’Opep+ ont choisi lundi de reconduire leur stratégie d’augmentation modeste de la production, refusant d’ouvrir davantage les vannes pour plafonner des prix déjà élevés.

Les treize membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés via l’accord Opep+, emmenés respectivement par l’Arabie saoudite et la Russie, ont « confirmé l’ajustement à la hausse de la production globale mensuelle de 400.000 barils par jour pour le mois de novembre », a annoncé le cartel dans un communiqué publié à l’issue d’un sommet ministériel éclair tenu par visioconférence.

Si cette décision est la suite logique de la politique de l’alliance décidée en juillet, elle n’en a pas moins pris le marché par surprise tant elle va à l’encontre des attentes.

De nombreux acteurs et observateurs tablaient en effet sur une accélération de la cadence de production en réponse à la forte hausse des cours ces six dernières semaines, de plus de 20% pour le Brent, la référence du brut européen, et le WTI, son homologue américain.

Le statu quo de lundi n’aura fait qu’alimenter encore davantage cette envolée, de l’ordre de 3% en quelques minutes dès la fin de la réunion. En atteignant respectivement 78,38 dollars et 82,00 dollars, le WTI et le Brent retrouvaient des sommets plus vus depuis respectivement novembre 2014 et octobre 2018.