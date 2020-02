La Ligue 1 tunisienne au 13e rang mondial des championnats les plus Fair-play

La Ligue 1 tunisienne de football professionnel arrive au 13e rang mondial des championnats les plus fair-play, avec une moyenne de 3,84 cartons (0,24 rouge et 3,60 jaunes) par match, selon une étude de L’Observatoire du football, relevant du Centre international des études du Sport (CIES).

Une lettre hebdomadaire du CIES a classé en effet les premières divisions de 92 pays du monde selon le nombre moyen de cartons (jaunes et rouges) par match, pendant la saison dernière.

L’ étude de l’observatoire du football révèle également de grandes différences géographiques dans le niveau d’agressivité du jeu, puisque huit des dix Ligues présentant le plus grand taux de cartons se trouvent en Amérique latine, à savoir : la Bolivie, l’Uruguay, le Guatemala, le Salvador, la Colombie, l’Equateur, le Pérou et l’Argentine, alors qu’à l’opposé, trois des cinq Ligues avec le taux le moins élevé de cartons se trouvent en Asie, à savoir : le Japon, le Vietnam et la Corée du Sud.

Pour ce qui est des cinq grands championnats européens, appelés communément “Big-Five”, les valeurs varient entre 1,0 pour le Borussia Dortmund (Allemagne) et 3,7 pour le FC Bologne (Italie), tandis qu’à l’échelle mondiale, elles se situent entre 0,8 pour le FC Tokyo (Japon) et

4,0 pour les Montevideo Wanderers (Uruguay).