La Ligue arabe solidaire de Moncef Marzouki

La Ligue arabe a exprimé sa solidarité avec l’ancien président tunisien Moncef Marzouki contre la récente décision du président en exercice Kais Saied de lui retirer son passeport diplomatique.

Dans un communiqué, elle a estimé que cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une « campagne de soutien de Kais contre l’opposition, le premier président démocratique de la Tunisie et les symboles les plus éminents du Printemps arabe de 2011. »

La déclaration, signée par les vice-présidents du Conseil, Tawakkol Karman et Ayman Nour, souligne que les campagnes de solidarité avec Marzouki menées par de nombreuses personnalités et organisations influentes à travers le monde reflètent sa « valeur et son respect parmi les élites intellectuelels du monde ».