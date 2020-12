La ligue tunisienne des femmes électrices lancent un appel !

La ligue des femmes électrices a appelé mardi l’assemblée de représentants du peuple (ARP) à adopter un plan permettant l’élaboration d’un programme d’appui à la décentralisation dans le cadre d’une loi d’orientation favorisant l’égalité des sexes et la révision du code des collectivités locales.

La vice- présidente de la ligue Turkia Chebbi a souligné lors d’une conférence de presse la nécessité d’inclure le genre social dans les questions socio-économiques fondamentales et de tenir compte des besoins des femmes et leurs spécificités dans la réalisation des projets d’infrastructure.

Elle a indiqué lors de cette rencontre qui a été consacrée aux résultats du deuxième rapport annuel de la ligue des femmes électrices pour l’année 2019 et du troisième rapport pour l’année 2020 sur l’inclusion du genre social dans les municipalités de l’Ariana, Raoued, le grand tunis, El Khmeiria, Oued Mliz jendouba et kelibia, Haouaria, Djerba, Zarzis que les commissions de la femme au sein des municipalités n’ont pas été formées en la matière et ne sont pas informées des aspects juridiques et du contenu du code des collectivités locales

» Ces commissions ne sont pas conscientes de l’importance de l’inclusion du genre social dans leur politiques et programmes et considèrent ces questions comme secondaires » a-t-elle dit, appelant les conseils municipaux à promouvoir leur programmes d’action en la matière

De son coté, l’expert dans le domaine de la décentralisation et la démocratie locale Bassem Karay a fait l’éloge de l’expérience de la municipalité de Oued Meliz dans le gouvernorat de Jendouba qui avait procédé en vertu d’un accord avec une association et le commissariat régional des affaires sociales à la transformation du siège de la municipalité en un centre d’hébergement de femmes victimes de violence, appelant à généraliser cette expérience avant-gardiste dans les autres municipalités