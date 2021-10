La livre turque plonge après les menaces d’expulsion de diplomates occidentaux

La livre turque a de nouveau atteint un plus bas historique lundi matin à l’ouverture des cours, après les menaces du président Recep Tayyip Erdogan d’expulser dix diplomates occidentaux mobilisés en faveur de l’opposant Osman Kavala.

- Publicité-

La monnaie nationale s’est échangée à plus de 9,80 livres pour un dollar avant de se stabiliser autour de 9,73 dollars après 05H00, en baisse de 1,3% face au billet vert.

Les ambassadeurs de dix pays – le Canada, la France, la Finlande, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suède et les États-Unis – ont provoqué la colère du chef de l’État en appelant le 18 octobre à un «règlement juste et rapide de l’affaire» Osman Kavala. Cet homme d’affaires et mécène turc, devenu une des bêtes noires du régime, est emprisonné depuis quatre ans sans jugement, accusé de vouloir déstabiliser la Turquie.

Selon l’économiste Timothy Ash, analyste à BlueBay Asset Management, l’expulsion de dix ambassadeurs occidentaux par Ankara «ferait du mal à Erdogan». «Les dix [États] réduiraient leurs échanges avec le régime d’Erdogan et les investissements en Turquie en souffriraient», estime-t-il.