La loi de Kais Saïed sur la spéculation inclut même la presse!

Kais Saïed vient de promulguer un décret-loi sur la lutte contre la spéculation illégale. Aux termes de ce texte, « est puni des peines prévues à cet effet, celui qui commet le crime de spéculation illégale, celui qui s’adonne, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire ou à travers des tiers , des actes relevant de la spéculation illégale, qui diffuse délibérément des nouvelles ou des informations fausses ou incorrectes pour décourager le consommateur d’acheter ou pour perturber l’approvisionnement du marché et d’augmenter les prix de manière soudaine et injustifiée, placer des offres sur le marché dans le but de provoquer une perturbation de son approvisionnement dans le but d’augmenter les prix, celui qui réalise des profits illégaux en exploitant des circonstances exceptionnelles pour proposer des offres à des prix plus élevés que ceux habituels, qui s’adonne sur le marché à des pratiques en vue de réaliser un profit ne résultant pas de l’application normale des règles de l’offre et de la demande, ainsi que quiconque détient des produits avec l’intention de les faire passer en contrebande à l’extérieur du pays ».

Pour tous ces faits, que la nouvelle loi de Kais Saïed élève désormais au rang de crime, les punitions vont de 10 ans de prison avec amende de 100 mille DT, à 20 ans de prison et 200 mille DT d’amende lorsqu’il s’agit de spéculation sur des denrées qui font l’objet de compensation par l’Etat, des médicaments et tous produits pharmaceutiques. La peine de prison devient de 30 ans et l’amende de 500 mille DT, si le crime est commis en situation exceptionnelle, de pandémie, ou d’état de catastrophe. La peine remonte à la perpétuité et 500 mille DT d’amende, si le crime est commis en bande organisée, ou en cas de saisie de marchandises pour contrebande à l’étranger. La peine englobe aussi la confiscation civile de tous les biens de l’inculpé. La confiscation prononcée en premier et dernier ressort, et les peines pécuniaires restent transmissibles aux ayants-droit.