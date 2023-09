La lutte contre l’économie de rente et la confiance dans les entreprises, les solutions pour booster l’économie Tunisienne

Tirer un trait sur les résultats négatifs enregistrés par l’économie tunisienne, au cours de la dernière décennie, nécessite une plus grande confiance dans les entreprises dans le cadre de la lutte contre l’économie de rente et l’appui aux efforts visant à créer des sociétés, révèle le Centre Malcolm H. Kerr Carnegie pour le Moyen-Orient » Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East ».

Dans un rapport publié récemment sur la situation économique et financière dans la région arabe et plus particulièrement dans trois pays ; à savoir la Tunisie, l’Egypte et le Liban, le Centre souligne que les opportunités de développement sont actuellement plus importantes, d’autant plus qu’elles se basent sur des réformes qui ont été longtemps occultées, notamment celles qui visaient à dynamiser le secteur privé, améliorer la mobilisation des ressources et à renforcer les capacités financières de l’Etat. Et d’appeler à la nécessité de soutenir le secteur privé dont le poids est devenu de plus en plus important dans la région.

