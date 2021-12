La Mairie de Tunis annule la fête du Nouvel an à l’Avenue Bourguiba

La municipalité de Tunis a annoncé qu’il avait été décidé d’annuler la célébration de la fête du Nouvel an programmée à l’avenue Habib Bourguiba, et ce après coordination avec le ministère de la Santé.

- Publicité-

Cette décision intervient au vu de l’évolution de la situation épidémiologique et du nombre élevé d’infections au Coronavirus au cours des dernières vingt-quatre heures, et dans l’intérêt de la sécurité sanitaire et de la limitation de la propagation de l’infection, selon le même communiqué.

La municipalité de Tunis a confirmé qu’un événement festif national sera programmé lorsque les conditions sanitaires s’amélioreront.