La Maison blanche apporte son soutien à la Tunisie dans ses négociations avec le FMI

Le président de la République, Kais Saied , a eu mardi un entretien téléphonique avec la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris .

Un communiqué de la Maison Blanche précise que Harris a réaffirmé le fort engagement des États-Unis envers la Tunisie au cours de l’entretien qui a souligné l’importance de l’amitié de longue date entre les Etats-Unis et la Tunisie. « Les deux dirigeants ont réaffirmé l’importance des institutions démocratiques, de l’Etat de droit et de la lutte contre la corruption » ajoute le communiqué qui indique que « la vice-présidente a souligné l’engagement durable des États-Unis à soutenir la démocratie en Tunisie ». En outre, elle a relevé les engagements de la Tunisie en matière de réforme économique, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, et elle a exprimé son soutien aux discussions de la Tunisie avec le Fonds monétaire international (FMI) et à la mise en œuvre rapide de ces mesures. Les deux dirigeants ont également discuté de l’importance de poursuivre la coopération en matière de sécurité entre les deux pays.

Rendant compte du même entretien, la présidence de la République tunisienne a ajouté, pour sa part, que « Kais Saied a fait part de son impatience de voir les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays se développer encore davantage dans maints domaines, notamment dans la difficile situation que traverse le monde d’une façon générale et la conjoncture économique et financière qui est celle de la Tunisie en particulier ».