La Maison Blanche s’attend à une nouvelle poussée d’inflation en novembre

Le gouvernement américain va publier vendredi les données sur l’inflation, qui pourraient montrer une nouvelle hausse historique des prix en novembre aux Etats-Unis. Mais Joe Biden a d’ores et déjà minimisé leur portée, soulignant qu’elles ne reflétaient pas les derniers développements économiques.

Des analystes tablent sur une nouvelle poussée de l’ordre de 6,8% sur un an, après 6,2% en octobre également sur un an. Les prix en novembre pourraient ainsi avoir grimpé au rythme le plus rapide en 40 ans.

Dès jeudi, l’hôte de la Maison Blanche a prévenu que les prix en novembre avaient été « à nouveau élevés » tout en s’empressant de préciser que les données de ce rapport étaient dépassées et ne reflétaient « pas la réalité d’aujourd’hui ».

« Et elles ne reflètent pas les baisses de prix attendues dans les semaines et les mois à venir, comme sur le marché automobile », a-t-il insisté, rompant avec l’usage qui veut qu’un président ne commente pas un rapport économique avant sa publication officielle.

Après avoir soutenu que l’inflation était « temporaire » et liée à la reprise économique après la récession historique de 2020 provoquée par la pandémie de Covid-19, l’administration Biden et la banque centrale américaine ont fini par admettre que l’inflation était plus durable que prévu et concernait désormais un large éventail de produits.