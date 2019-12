La maraude de l’UIB, pour les sans-abris

On apprend, dans un Post du syndicat de base de la banque UIB (Union Internationale des Banques), que ses cadres organisent une maraude qui sillonnent les rues de la capitale, presque tous les soirs, pour aller à la rencontre des personnes sans-abri, en distribuant des casse-croûtes et des boissons. La maraude de l’UIB a pour premier objectif de rétablir le lien social avec les personnes les plus fragiles. Un geste qui fait de cette institution financière, une vraie banque citoyenne.