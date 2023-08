La marge bénéficiaire unifiée pour la vente des fruits plafonée, à partir du 23 août, à 15%

La marge bénéficiaire unifiée pour la vente des fruits au détail sera plafonnée, à partir du 23 août, à 15%, a annoncé lundi dans un communiqué, le ministère du Commerce et du développement des exportations. « Toutefois, cette marge ne devra pas dépasser 1000 millimes par kilogramme »..Le Ministère a appelé toutes les parties concernées à respecter la marge bénéficiaire fixée et à éviter toute augmentation des prix, qui exposant les contrevenants à des sanctions importantes.Parallèlement, les campagnes de contrôle conjointes (ministères du Commerce et de l’Intérieur) se poursuivent pour lutter contre toutes les pratiques liées au monopole, à la spéculation et à l’approvisionnement des marchés à partir des circuits illégaux.

Ghada

