La Marine tunisienne a secouru près de 500 migrants en détresse

Les autorités tunisiennes ont annoncé vendredi avoir secouru près de 500 migrants dont le bateau était en détresse au large des côtes du pays , alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe.

« Une patrouille maritime soutenue par des unités de la marine et de la garde nationale a secouru vendredi à l’aube 487 migrants clandestins de diverses nationalités arabes, asiatiques et africaines », a déclaré le ministère de la défense. Parmi eux se trouvaient 93 enfants et 13 femmes.

Le navire était parti de la Libye voisine et se dirigeait vers l’Europe lorsqu’il a été intercepté au large de la ville tunisienne de Sfax, a-t-il précisé.

Le ministère a publié des photos d’un navire transportant des dizaines de personnes, de nombreuses autres nageant alentour.

La moitié des personnes interceptées vendredi étaient des Égyptiens ou des Bangladais, ainsi que des dizaines de Syriens et de Marocains et un plus petit nombre d’Érythréens et de Soudanais, a indiqué le ministère.

L’interception était la dernière en date d’une série d’opérations similaires visant à contrecarrer les traversées en mer ou à secourir les migrants à bord d’embarcations de fortune.

Les autorités tunisiennes avaient déclaré ce week-end qu’elles avaient intercepté plus de 200 migrants qui tentaient de rejoindre les côtes italiennes.

Cette information est intervenue après que les garde-côtes ont déclaré avoir bloqué six tentatives de départ et secouru 125 migrants à destination de l’Europe fin octobre.

