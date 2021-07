La MCC approuve un programme de subvention de près de 500 millions de dollars pour la Tunisie

Ce programme, qui permettra de doubler l’aide économique américaine actuelle à la Tunisie, est destiné, essentiellement, à renforcer les secteurs du transport, du commerce et de l’eau en Tunisie, a précisé la MCC, dans un communiqué.

Parmi les projets programmés, figure le projet: « rendre le commerce avec la Tunisie plus facile et moins coûteux, en investissant dans la gestion, l’expansion et la numérisation du port de Radès »,

L’objectif est « d’améliorer les opérations du terminal à conteneurs et le débit des conteneurs au port de Radès, de réduire le coût global du commerce et du transport des marchandises ».

Le programme comprend, aussi, des projets visant à « améliorer la gestion et la préservation des ressources en eau souterraine du pays », et à « catalyser les investissements du secteur privé en collaboration avec L’Agence Américaine de Financement pour le Développement International (DFC) ».

Il importe de noter que le gouvernement tunisien contribuera à hauteur de 35 millions de dollars au programme et mobilisera tous les moyens nécessaires pour garantir la réussite de l’exécution et la durabilité des projets, selon le MCC.

« Le Département d’Etat soutient fortement le Millennium Challenge Compact avec la Tunisie », a déclaré Brian McKeon, secrétaire d’Etat adjoint à la gestion et aux ressources, dont les propos sont cités dans le communiqué, estimant que ce programme « démontre l’engagement des Etats-Unis à aider la Tunisie à faire avancer sa croissance économique et ses initiatives de réforme ».

Créée en 2004, La Millennium Challenge Corporation est une agence gouvernementale américaine indépendante qui fournit des subventions et une assistance limitées dans le temps aux pays pauvres, tout en veillant à répondre à des normes rigoureuses de bonne gouvernance, allant de la lutte contre la corruption, jusqu’au respect des droits démocratiques.