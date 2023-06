La médiation de paix africaine démarre en Ukraine

Une délégation de dirigeants africains, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, est arrivée vendredi en Ukraine pour une mission de médiation entre ce pays et la Russie, coïncidant avec une attaque de missiles russes qui a visé Kiev.

Le porte-parole de la présidence sud-africaine a assuré que la mission « se déroule plutôt bien et comme prévu » dans une vidéo publiée sur Twitter.

« Le président est arrivé sain et sauf à Kiev aux côtés d’autres chefs d’Etat et de gouvernement », a-t-il dit, ajoutant que la délégation attendait le début de pourparlers avec Zelensky dans le but de « tenter de trouver un chemin de paix à ce conflit ».

Après Kiev, Ramaphosa, les présidents sénégalais Macky Sall et zambien Hakainde Hichilema, ainsi que le président comorien Azali Assoumani, à la tête de l’Union africaine depuis février, et des représentants congolais, ougandais et égyptien doivent rencontrer samedi Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie.

Pretoria avait annoncé le lancement d’une mission de paix africaine le mois dernier.

Cette médiation intervient en pleine contre-offensive ukrainienne avec une intensification des combats sur le terrain et des bombardements russes répétés de grandes villes ukrainiennes.

« En temps d’escalade du conflit, la recherche d’une solution de paix doit être parallèlement accélérée », a déclaré jeudi dans un communiqué Ramaphosa.