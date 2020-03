La Medina Mediterranea, de Yasmine Hammamet ferme ses portes

Soucieuse de la santé de ses visiteurs et son personnel, la « Medina mediterranea de Yasmine Hammamet » a décidé en tant qu’entreprise citoyenne responsable, de fermer ses hôtels et parcs d’attraction Carthage land et d’annuler tous les événements programmés, jusqu’à nouvel ordre et ce a partir du dimanche 15 mars 2020.

S’agissant d’un mesure de santé publique, la Medina mediterranea de Yasmine Hammamet compte sur la compréhension de ses visiteurs et partenaires et que les magasins et restaurants sont ouverts conformément aux décisions prises par le gouvernement Tunisien.