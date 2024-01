La Migration irrégulière au centre d’une réunion entre Nabil Ammar et la ministre guinéenne du plan et de la Coopération internationale

La situation des immigrés guinéens en Tunisie et la migration irrégulière ainsi que les perspectives de la coopération bilatérale tuniso-guinéenne étaient au centre d’un entretien qui a réuni, lundi, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et la ministre du plan et de la Coopération internationale de la République de Guinée, Pola Rose PRICEMOU, à Kampala. Les deux ministres se sont réunis en marge du sommet 19 du Mouvement des non-alignés et du troisième sommet du Sud du Groupe des 77 et de la Chine, qui se sont tenus les 21 et 22 janvier en Ouganda.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié lundi sur sa page facebook, la réunion a été une « occasion de dialogue franc et positif qui a permis de surmonter les malentendus et les incompréhensions concernant la situation des ressortissants guinéens en Tunisie ».

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que la Tunisie est fière de son appartenance africaine et attachée à son engagement envers le continent. Il a ajouté que les Guinéens en situation régulière sont les bienvenus en Tunisie.

Et d’ajouter que la Tunisie préfère résoudre les problématiques, si elles en existent, par le dialogue direct, la coopération et la confiance mutuelle, afin d’éviter les campagnes de diffamation et les contrevérités qui visent à nuire aux relations entre la Tunisie et la Guinée et à leurs intérêts communs.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que l’approche de la Tunisie en matière de coopération avec la Guinée et autres pays repose sur le respect de la souveraineté de chaque pays et la non-ingérence dans ses affaires et ses choix nationaux.

La ministre guinéenne a, pour sa part, salué le franc-parler du chef de la diplomatie tunisienne. Elle a souligné que certains faits isolés ne sont pas à prendre en compte.

La ministre a mis en avant l’importance de renforcer la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine de l’éducation et de la formation technique, sollicitant l’augmentation du quota des bourses accordées aux étudiants guinéens et la multiplication des stages de formation à l’intention des techniciens et ingénieurs guinéens.

La ministre guinéenne a, à cette occasion, salué la présence de nombreuses institutions tunisiennes actives en Guinée, soulignant que la création d’une représentation diplomatique tunisienne à Conakry et l’ouverture de canaux de communication directs sont de nature à asseoir un partenariat profitable aux deux pays. Elle a proposé de tenir la commission mixte dans les plus brefs délais pour donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale.