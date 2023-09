La ministre allemande des AE critique, à son tour, l’accord UE-Tunisie

La ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, s’est jointe aux critiques de plus en plus nombreuses du nouvel accord migratoire de l’Union européenne avec la Tunisie, affirmant que les droits de l’homme et les vices de procédure l’empêchaient d’être un modèle pour l’avenir.

Déjà, dans une lettre datée du 2 août, Baerbock a exprimé son « incompréhension » face à ce qu’elle a qualifié de consultations insuffisantes avec les autres pays du bloc des 27.

« La démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit doivent nous guider dans notre coopération, ce qui n’a pas été suffisamment pris en compte dans l’accord avec la Tunisie », écrit-elle.

« Le protocole d’accord avec la Tunisie ne peut pas devenir un modèle pour d’autres accords », a-t-elle ajouté.

