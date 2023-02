La ministre de la famille remet des avis de financement de projets féminins dans le gouvernorat de Zaghouan

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa a procédé, au cours de sa visite de travail au gouvernorat de Zaghouan à la remise de 12 avis de financement aux femmes bénéficiaires du programme « Raidet » et 14 avis de financement de projets féminins dans la délégation de Zriba, dans le cadre du programme d’autonomisation économique des mères d’enfants menacés de décrochage scolaire.

Les avis de financement dans le cadre du programme Raidet permettront le lancement de projets de pâtisserie traditionnelle et de décoration sur support, la vente de produits alimentaire, de couture, de coiffure et de fabrication de produits en céramique moyennant des couts de l’ordre de 90 mille dinars. Les avis de financement remis aux bénéficiaires varient entre 4 mille et 26 mille dinars.

Les projets de financement remis aux mère d’enfants menacés de décrochage scolaire consistent en 13 projets d’élevage et un projet de coiffure moyennant une enveloppe globale de 100 mille dinars.

La ministre de la famille a inauguré, au cours de cette visite deux jardins d’enfants intégrés publics à Zriba et Djebal Oust. A cette occasion, elle a souligné que ces deux établissements ont été réalisés dans le cadre du projet pilote des jardins d’enfants publics dans les zones industrielles, en application de la convention de partenariat entre le ministère, l’UNICEF et la GIZ en vue d’assurer l’équilibre psychique et familial des femmes travaillant dans les entreprises industrielles dans la région.