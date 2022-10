La ministre de la Justice et le bâtonnier des avocats discutent de l’amélioration des conditions de travail dans les tribunaux

La ministre de la Justice, Leïla Jaffel, a eu, vendredi, une séance de travail avec le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Hatem Meziou sur plusieurs questions liées à la profession et aux préoccupations des avocats.

Les conditions de travail des avocats, l’amélioration et l’efficacité du système judiciaire ainsi que l’amendement de la loi organisant la profession d’avocat et la règlementation de l’accès à la profession ont été les principaux axes examinés lors de la réunion.

Selon le ministère de la Justice, la réunion a, aussi, abordé la question de l’amendement du décret relatif à l’organisation et au fonctionnement de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats, le développement de l’Institut supérieur de la profession d’Avocat et la mise en œuvre du programme de la justice numérique.

La ministre a, dans ce sens, ordonné de mettre en place une commission conjointe réunissant des représentants du département de la Justice et de l’Ordre des avocats pour « parvenir à des solutions durables aux problèmes rencontrés dans certains tribunaux et unités pénitentiaires de manière à contribuer à l’amélioration des conditions de travail ».

Il a, également, été convenu de tenir une séance de travail, en début de semaine, entre les représentants du ministère de la Justice, du ministère de l’Intérieur et de l’ordre des avocats pour « rechercher des solutions pratiques visant à faciliter le travail et les déplacements entre le Palais de Justice et la Cour d’Appel de Tunis ».

La ministre de la Justice a, à cette occasion, ordonné d’œuvrer à « généraliser le guichet dédié à la remise des minutes des jugement aux avocats à l’ensemble des tribunaux », à l’instar du tribunal de première instance de Tunis, tout en facilitant les rencontres des avocats avec leurs clients, parmi les détenus des unités carcérales.

La ministre a tenu à rappeler l’importance du rôle dévolu à la profession d’avocat en tant que « partenaire majeur dans l’instauration de la justice » en Tunisie. Elle a affirmé le souci constant de développer le système judiciaire, d’améliorer les conditions de travail au sein des tribunaux et de permettre aux justiciables de bénéficier de leurs droits dans des délais raisonnables.