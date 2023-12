La ministre de la justice reçoit un groupe de dénonciateurs de corruption

La ministre de la justice, Leila Jaffel, a reçu, aujourd’hui, lundi, un groupe de dénonciateurs de corruption.

Lors de la réunion, l’accent a été mis sur la nécessité d’offrir la protection nécessaire aux dénonciateurs de manière à ce qu’elle se concrétise dans la pratique.

L’objectif étant de s’aligner sur les dispositions de la loi et d’être en phase avec les choix et les orientations de l’Etat visant à faire face aux différentes formes de corruption, de détournement des fonds et d’atteintes à l’intérêt national supérieur.

Citée dans un communiqué du département, la ministre a rappelé en outre que le processus de lutte contre la corruption et de dilapidation des fonds publics fait partie intégrante de la bataille de libération nationale prônée par le président de la République à maintes reprises.

De leur côté, les dénonciateurs ont saisi l’occasion pour faire part de leurs soucis et préoccupations lorsqu’ils procèdent à la dénonciation de faits, actes ou agissements liés à la corruption ou pouvant porter préjudice à l’intérêt national dans certains domaines.

Ils ont pressé à ce titre le département de la justice à agir sur la voie de la révision du cadre juridique régissant la protection des dénonciateurs de corruption.

