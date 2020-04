La ministre de la Justice s’entretient avec l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis

La ministre de la Justice, Thouraya Jeribi, s’est entretenue, lundi, au siège de son département, avec l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis Donald Blome.

La rencontre a été l’occasion d’évoquer les relations de coopération bilatérale établie entre les deux pays au niveau judiciaire et juridique ainsi que les moyens de les renforcer et de les développer.

Thouraya Jeribi a, à cette occasion, souligné la volonté de la justice tunisienne de s’ouvrir sur les différentes approches au niveau international pour reformer le système judiciaire et améliorer la qualité de ses prestations.

Les deux parties ont également abordé la question des priorités relatives au renforcement de la coopération dans le domaine pénal, notamment le développement et la modernisation des systèmes carcéral et correctionnel de manière à ce qu’ils soient conformes aux normes internationales.