La ministre de l’Agriculture appelle à fournir les régions en semences sélectionnées

La ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche Akissa Bahri a appelé les entreprises opérant dans le domaine de la production des semences sélectionnées (blé tendre, blé dur, orge, fabacées et fourrages ), à accélérer l’opération d’approvionnement des régions en semences, à travers la coordination avec la Direction générale de la production agricole et l’Office des céréales (OC), en respectant tous les règlements relatifs à la qualité des semences.

Bahri a souligné, lors d’une visite effectuée, mercredi, aux unités de production de semences à Béja, Boussalem (Jendouba) et Mateur (Bizerte), pour inspecter les différentes étapes de préparation des semences, l’impératif de coordonner avec le laboratoire des analyses pour fournir les semences dans les délais requis et achever la préparation des quantités restantes au plus vite. .

Elle a souligné la nécessité d’assurer, aux ouvriers et ouvrières, les conditions de sécurité nécessaires, a indiqué le ministère dans un communiqué publié, mercredi, à Tunis.

La ministre a recommandé également de procurer à la région de Tébourba, les variétés de semences demandées pour combler la pénurie du stock de certaines variétés, enregistrée dans le centre de collecte de Tébourba, relevant de la coopérative centrale du blé.

Elle a recommandé, à cet égard, d’exploiter les données sur les besoins d’approvisionnement des producteurs en variétés bien précises pour préparer les programmes de production de ces variétés, lors des prochaines saisons.

La ministre de l’Agriculture a appelé à créer une commission mixte chargée de l’évaluation du rendement des variétés des semences dans les différentes régions de production.