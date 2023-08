La ministre déléguée des Affaires étrangères d’Allemagne en visite en Tunisie

La ministre déléguée au Affaires étrangères d’Allemagne, Katja Keul, effectue une visite en Tunisie du 8 au 11 août.

Pendant son séjour, elle rencontrera des représentants du gouvernement, du parlement et de la société civile pour discuter des relations germano-tunisiennes. Ces entretiens porteront en particulier sur les développements dans le domaine de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits de l’homme, ainsi que sur les questions de réfugiés et de migration, précise le ministère allemand des AE.

La ministre d’État visitera également des logements gérés par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés et s’entretiendra avec des réfugiés et des migrants. Un autre point clé des pourparlers sera la situation financière et économique précaire de la Tunisie et l’importance d’un programme de réforme du FMI.

Dans une déclaration avant son départ pour Tunis, elle a indiqué que la Tunisie est un voisin immédiat de l’UE – Tunis et la Sicile ne sont pas beaucoup plus éloignées que Berlin et Hambourg. Depuis la révolution de 2011, l’Allemagne a soutenu étroitement le peuple tunisien dans ses efforts pour la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme. Lorsque les prix des denrées alimentaires ont explosé en Tunisie l’année dernière à la suite de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, nous avons apporté une aide rapide et efficace, a-t-elle rappelé.

Cependant, « nous considérons certains développements en Tunisie comme une source de préoccupation. Depuis février, un nombre croissant de politiciens de l’opposition, de professionnels des médias et de militants de la société civile ont été arrêtés. Ces voix critiques ne doivent pas être autorisées à se taire en Tunisie. Je me réjouis donc particulièrement des entretiens que j’aurai avec les représentants de la société civile tunisienne lors de ma visite », a dit Katja Keul .

Et de poursuivre : « Les derniers rapports sur la situation des réfugiés et des migrants en Tunisie sont choquants. Pour le gouvernement allemand, il ne fait aucun doute que la coopération bilatérale et européenne avec la Tunisie dans le domaine de la migration est liée au respect des normes humanitaires et des droits de l’homme des réfugiés et des migrants. Il est important pour moi d’avoir une image plus claire de la situation des réfugiés et des migrants en leur parlant en personne. Parmi tous les débats politiques, il ne faut pas oublier l’humain qui est au cœur de celui-ci ».