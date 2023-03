La ministre du Commerce appelle à imposer les sanctions les plus sévères contre les monopolistes

La ministre du Commerce et du développement des exportations Kalthoum Ben Rejeb a appelé les directeurs régionaux du commerce à imposer les sanctions les plus sévères contre les monopolistes dans les procès transférés aux tribunaux, tout en appliquant strictement les sanctions administratives.

Ben Rjeb a exhorté , lors de la réunion périodique tenue avec les directeurs régionaux du commerce, à la fermeture automatique des locaux commerciaux, dont les propriétaires sont impliqués dans les pratiques de monopole et dans l’augmentation excessive des prix, ainsi qu’à la saisie immédiate des marchandises objet de spéculation .

Dans un communiqué publié, samedi, la ministère a mis l’accent sur la ferme détermination du gouvernement à reprendre le contrôle sur les marchés et éradiquer tous les phénomènes d’anarchie .

La réunion périodique des directeurs régionaux du commerce a évoqué les préparatifs pour assurer la transparence des transactions et la régularité de l’approvisionnement au cours de la prochaine période, notamment au cours du mois de ramadan .

La ministre du commerce avait effectué deux visites inopinées ( 28 janvier et 12 février 2023) au marché de gros de Bir El Kassâa, au cours desquelles, elle a remarqué une hausse des prix de certains produits alors que l’offre été abondante.

- Publicité-