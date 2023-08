Ben Rjeb voudrait garantir la disponibilité du pain subventionné

La ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb a souligné, mardi, l’impératif de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité du pain subventionné dans toutes les régions de la République et de prévenir les pénuries ou les perturbations.

Lors d’une séance de travail consacrée à l’approvisionnement en pain subventionné qui s’est déroulée en présence du président du patronat, Samir Majoul, la ministre a également appelé à la nécessité de renforcer le contrôle auprès des contrevenants, indique un communiqué publié par le ministère.

De son côté, le président de la chambre syndicale nationale des boulangers s’est engagé à assurer la disponibilité du pain subventionné, à soutenir les efforts de l’Etat dans ce sens et à respecter les lois encadrant le secteur.

Au cours de cette réunion qui a vu la participation du président de la chambre nationale des minoteries, l’accent a été mis sur l’importance d’assurer la coordination entre les deux chambres afin de surmonter les différents obstacles pouvant compromettre le rythme d’approvisionnement en pain.

Le groupement professionnel des boulangeries modernes relevant de la Confédération Nationale des Entreprises de Tunisie (CONECT) avait annoncé, lundi, la suspension, à partir du 1er août 2023, des activités de fabrication des différentes variétés du pain, et ce, dans l’ensemble des boulangeries affiliées.

Lors d’une séance de travail tenue, le 27 juillet dernier, avec la cheffe du gouvernement et la ministre des Finances, le président de la République, Kais Saied a appelé à l’impératif de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la classification des boulangeries, une disposition en vigueur depuis 2011.

Selon lui, la vente du pain à des prix variables constitue » une manœuvre dont l’objectif est de lever les subvention « .

