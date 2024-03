La Tunisie est attachée à la mise en place d’un mécanisme de règlement des litiges consacrant le principe de double juridiction en activant l’Instance de recours, en tant que unique garant d’un système commercial mondial plus transparent, et à même de protéger les droits de tous les Etats membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) », a affirmé la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejab, lors de sa participation à Abou Dhabi, au débat sur la réforme de l’OMC, relatives au règlement des différends.

D’après un communiqué publié, vendredi, par le département du Commerce, Ben Rejab a dirigé les 28 et 29 février 2024, la délégation tunisienne ayant pris part à la 13ème Conférence Ministérielle de l’OMC, tenues aux EAU, du 26 au 29 février. Par ailleurs, la ministre a souligné la nécessité prendre en considération dans les négociations les aspects relatifs au développement en faisant preuve de flexibilité par rapport aux pays en développement, dont la Tunisie, afin de promouvoir leurs politiques de production. Elle a dénoncé, en outre, les mesures unilatérales qu’envisage de prendre de nombreux pays développés sous prétexte de réaliser un développement durable et de protéger l’environnement.

« Ces mesures entraverait l’accès de nos exportations aux marchés de ces pays », a-t-elle noté.Mettant l’accent sur le commerce électronique, la délégation tunisienne a proposé d’adopter un mécanisme de compensation international au profit des pays en développement et des pays les moins avancés, afin qu’ils puissent remédier au manque de recettes douanières résultant de la non-application de droits de douane sur les transactions électroniques. Ben Rejab a eu, en marge de sa participation à la conférence, des rencontres notamment avec le ministre malien de l’industrie et du commerce, Moussa Alassane Diallo sur le projet de création d’un corridor commercial continental tuniso-libyen vers les pays d’Afrique subsaharienne, lequel permettra de soutenir les échanges commerciaux au sein du continent africain. Elle a eu également un entretien avec la directrice du Bureau pour les Etats arabes au Centre du commerce international (ITC), Lilia Naas. Les deux responsables ont évoqué la stratégie nationale d’exportation, actuellement en cours d’élaboration en collaboration avec des experts de l’ITC.