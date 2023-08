1ère phase de « Promoled ». Des ampoules LED pour 10 000 bénéficiaires

La mise en œuvre de la première phase du programme » Promoled » de distribution des ampoules LED a débuté le 24 août et s’étendra jusqu’au 8 septembre dans toutes les délégations du gouvernorat de Tozeur.

Il s’agit de remplacer les ampoules à incandescence par des lampes LED, dans le cadre d’un ensemble de projets mis en place par l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie (ANME) dans la région.

Selon le représentant de l’ANME, Imad Triki, le gouvernorat de Tozeur est le premier au niveau national à bénéficier de la mise en œuvre du programme, en attendant sa généralisation ultérieurement, ajoutant que la première phase fournira 400 000 ampoules au profit de près de dix mille familles dont la consommation mensuelle ne dépasse pas 150 kW.

Chaque famille reçoit trois ampoules LED en échange de trois ampoules à incandescence, en coordination avec les autorités locales et régionales.

Des points de distribution de ces lanternes ont été installés, aujourd’hui dimanche, dans les localités de Halba et d’Al-Izdihar à Tozeur, pour être transférés dans le reste des localités.

Il a ajouté que les familles qui n’ont pas pu bénéficier du programme Promoled pourraient s’adresser au bureau régional de l’ANME pour remplacer les ampoules à incandescence par d’autres LED.

- Publicité-