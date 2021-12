La mission économique multisectorielle à Nairobi et Kampala prend fin

Une Mission Économique Multisectorielle a été organisée, au Kenya et Ouganda, du 1 au 7 décembre 2021, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et de l’UTICA, et ce, en partenariat avec l’Ambassade de Tunisie à Nairobi, et l’appui de la GIZ.

- Publicité-

Selon un communiqué, publié mercredi, par l’UTICA, « cette mission a permis aux entreprises tunisiennes participantes de développer leurs activités commerciales et leurs projets de partenariat avec leurs homologues kényans et ougandais et de saisir ainsi les opportunités offertes par ces deux pays membres du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) ».

La délégation tunisienne, qui a été conduite par Maher Ben Aissa, vice président de la Chambre des sociétés de commerce internationale, a groupé des représentants de 21 entreprises opérant dans les secteurs de l’agro-alimentaire, de la chimie, de l’industrie métallique, des télécommunications, de construction, d’emballage, de produits d’hygiène et de commerce International…

Un Forum d’Affaires, des rencontres de business (B2B) et des visites professionnelles ont été organisés dans chaque pays visité .

En marge de cette mission et en vue de renforcer la coopération et la coordination inter patronale, un accord de partenariat a été signé, à Kampala, entre l’UTICA et la Fondation du Secteur Privé ougandaise PSFU.

Il est à rappeler que l’UTICA avait déjà signé un mémorandum d’entente avec le patronat Kenyan KEPSA en mars 2019.