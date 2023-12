La mode tunisienne s’illustre au « Brics Fashion Summit » à Moscou

La mode tunisienne a été mise à l’honneur lors du « Brics Fashion Summit » à Moscou, du 29 novembre au 2 décembre 2023, annonce dimanche, le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Le premier forum des BRICS consacré à la mode, se présente « comme un centre de communication commerciale réunissant des professionnels de premier plan, des experts de l’industrie légère, des journalistes, des blogueurs, des universitaires, des designers émergents et des marques en devenir du monde entier ».

« Des représentants du « Tunis Fashion Week » ont également été conviés à cette occasion privilégiée, offrant ainsi une tribune pour mettre en lumière l’importance du secteur textile en Tunisie et ses réalisations dans la création, l’innovation, le développement des capacités de production, et l’accès aux marchés internationaux ».

« Cette opportunité a permis, aussi, de présenter l’innovation de la start-up Sea Design Lab, transformant le plastique marin en denim, ainsi que la marque éco-responsable OUTA » a fait savoir le CEPEX, organisateur de la participation tunisienne à travers son Bureau à Moscou.

Et de préciser que « les maîtres de la création tunisienne ont attiré l’attention des médias russes, participant à des interviews avec des chaînes telles que RUSSIA TODAY et MOSCOU 24 ».

