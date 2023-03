La municipalité de Hammam-Lif interdit l’étalage anarchique à proximité du marché municipal

La municipalité de Hammam-Lif a appelé les commerçants du marché municipal (légumes, céréales et poissons) à s’abstenir de déborder hors des espaces qui leurs sont alloués et de se garder de faire étalage anarchique au sein de l’espace du marché et dans les espaces à proximité.

Dans un communiqué publié, mercredi, la municipalité de Hammam-Lif a souligné que les commerçants du marché municipal sont tenus de n’utiliser que les espaces de vente qui leurs sont attribués, sous peine de mesures judiciaires, dont la saisie de la marchandise et le retrait de l’autorisation de commerce.

Il a été porté à la connaissance des commerçants, qu’il est strictement interdit d’installer leurs étalages au niveau de la Place et de la rue Ali Ben Ayed, afin d’éviter de perturber la voie publique le trafic routier et des piétons, sous peine de sanctions judiciaires.

Pour rappel, la municipalité de Hammam-Lif avait mené, fin février dernier, une campagne de lutte contre les étalages anarchiques à l’entrée du marché municipal et dans les rues adjacentes.