La NASA enregistre l’été le plus chaud jamais enregistré sur terre 

La NASA a annoncé que l’été 2023 dans l’hémisphère nord a battu des records et est considéré comme le plus chaud jamais enregistré sur Terre depuis 1880.

Les mois de juin, juillet et août ont été les plus chauds depuis le début des enregistrements de température globale de la NASA, avec une différence de 0,23°C (0,41°F) par rapport aux moyennes précédentes !

Cet été intense et cette hausse des températures ont entraîné de graves conséquences, telles que les incendies dévastateurs au Canada et à Hawaï, des vagues de chaleur dans diverses régions du monde, notamment au Japon et en Europe, ainsi que de fortes pluies en Italie, en Grèce et en Europe centrale.

De plus, l’une des principales causes de cette chaleur a été l’augmentation des températures de surface de la mer, en partie due au phénomène climatique naturel El Niño, caractérisé par le réchauffement de l’océan Pacifique. Selon Bill Nelson, administrateur de la NASA :

“Les températures record de l’été 2023 ne sont pas simplement un ensemble de chiffres – elles ont des conséquences réelles et graves dans le monde réel. […] Les impacts du changement climatique représentent une menace pour notre planète et les générations futures.”

- Publicité-