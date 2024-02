La nouvelle DG de TAV-Tunisie annonce un « grand retour du trafic sur Enfidha-Hammamet 

TAV Tunisie, la compagnie turque qui gère en concession les aéroports d’Enfidha et de Monastir, a une nouvelle directrice générale. Il s’agit de la Française Mélanie Lefebvre qui succède ainsi à Kahena Mamlouk. Interviewée par notre collègue « Destination-Tunisie », la nouvelle DG a parlé d’un « grand retour du trafic aérien sur l’aéroport international Enfidha-Hammamet. Nous estimons une multiplication des chiffres par deux en comparaison avec l’année dernière, et nous reviendrons, par conséquent, à des niveaux pas tout à fait de pré-Covid mais presque. Concrètement, nous sommes partis sur un nouveau souffle augurant un retour du tourisme dans la région et également pour notre aéroport ».

Commentant la décision tunisienne de construire une ligne ferroviaire reliant Tunis à l’aéroport Enfidha-Hammamet, Mélanie Lefebvre qui dit voir d’un bon œil cette décision, pense que « le tissu aéroportuaire de la Tunisie est très éclaté. Et cela est, à mon avis, tout à fait normal pour pouvoir couvrir tout le territoire tunisien. Or, il est nécessaire maintenant de relier et de joindre les différents territoires, que ce soit le Sahel ou la métropole de Tunis. C’est aussi une condition pour atteindre le plein potentiel de cet aéroport ».