La nouvelle ordonnance anti-spéculation menace la liberté d’expression, déclare Amnesty International 

Un nouveau décret-loi promulgué par le président de la République, Kais Saied, dans le cadre de ce qu’il a décrit comme une campagne contre les spéculateurs constitue une grave menace pour la liberté d’expression, a déclaré Amnesty International, vendredi. Le texte qui est entré en vigueur le 21 mars 2022, contient des dispositions formulées en termes vagues qui pourraient entraîner des peines d’emprisonnement allant de dix ans à la perpétuité, y compris pour un débat public sur l’économie.

Le décret-loi criminalise la diffusion délibérée de « nouvelles ou d’informations fausses ou incorrectes » qui inciteraient les consommateurs à s’abstenir d’acheter, ou qui perturberaient l’approvisionnement des marchés en marchandises et provoqueraient ainsi une hausse des prix. Si les actes visant à influencer les marchés par des moyens frauduleux sont des motifs légitimes de préoccupation, les lois radicales telles que le décret-loi 2022-14 ouvrent la porte à des poursuites injustes et abusives, souligne Amnesty International.

« La Tunisie souffre déjà d’une crise économique et financière de longue date. Il est plus important que jamais que les habitants du pays soient libres de discuter et de débattre des questions qui les concernent, notamment la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en marchandises, sans craindre d’être poursuivis », a déclaré Emna Guellali, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International.

« Au lieu de chercher à criminaliser ceux qui s’expriment librement sur l’approvisionnement en marchandises, les autorités devraient redoubler d’efforts pour s’assurer qu’elles diffusent des informations fiables, accessibles et dignes de confiance, car c’est le meilleur moyen de contrer la désinformation et de protéger les droits humains. »

L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel la Tunisie est partie, garantit le droit à la liberté d’expression. Si les gouvernements peuvent restreindre l’expression pour protéger des intérêts publics spécifiques, les restrictions doivent être prévues par une loi formulée avec suffisamment de précision pour permettre aux individus de régler leur conduite en conséquence, et doivent être manifestement nécessaires et proportionnées pour atteindre l’objectif spécifié.

Les interdictions générales de la diffusion d’informations, fondées sur des concepts vagues et ambigus tels que la diffusion d’informations fausses ou incorrectes, ne remplissent pas ce critère et sont donc incompatibles avec le droit international des droits de l’homme. De telles mesures mettent en péril le droit à la liberté d’expression lui-même et ne constituent pas le moyen le moins restrictif pour atteindre l’objectif visé.

« Le décret-loi 2022-14 risque de créer un effet paralysant qui dissuade les gens de discuter ouvertement de l’approvisionnement et de la sécurité alimentaires par crainte de représailles. Ce nouveau décret-loi est le dernier en date d’une série de coups portés aux droits humains depuis que le président Saied a suspendu le Parlement en juillet dernier et commencé à concentrer le pouvoir dans l’exécutif », a déclaré Emna Guellali.